7Levels miało 1,06 mln zł straty netto, 1,07 mln zł straty EBIT w 2018 r.



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - 7Levels odnotował 1,06 mln zł straty netto w 2018 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 1,07 mln zł wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,65 mln zł w 2018 r. wobec 0,16 mln zł rok wcześniej.

"Zarząd spółki wskazuje, że spółka w czasie badanego okresu zajmowała się w głównej mierze tworzeniem i produkcją własnych gier na konsolę Nintendo Switch (aktualizacje do gry 'Castle of Heart' oraz głównie produkcją nowego projektu, nad którym prace nadal trwają). Stąd też spółka poniosła związane z tym znaczne koszty. Spółka rozpoczęła sprzedaż gry 'Castle of Heart' na rynkach amerykańskim, europejskim oraz australijskim w dniu 23 marca 2018 roku. Na rynku japoński gra weszła do sprzedaży 29 listopada 2018 r. przy współpracy z lokalnym wydawcą, firmą Rainy Frog LLC. Wpływy ze sprzedaży gry przeznaczone były przede wszystkim na prace nad nowym projektem spółki" - czytamy w raporcie.

W IV kwartale 2018 roku spółka rozpoczęła także działalność wydawniczą, która polega na wydawaniu gier zewnętrznych studiów developerskich na platformie Nintendo Switch. Pierwsza umowa w programie wydawniczym zawarta została ze studiem Home Net Games 22 października 2018 r. i dotyczyła produkcji, dystrybucji oraz marketingu wersji Switch gry pt. "Warplanes: WW2 Dogfight", dodano w informacji.

"3 grudnia 2018 r. zarząd spółki podpisał kolejną umowę wydawniczą ze studiem Afterburn na produkcję, dystrybucję oraz marketing wersji gry Golf Peaks na konsolę Nintendo Switch. Zarząd spółki szacuje, że wpływy z tytułu sprzedaży gier z programu wydawniczego poprawią wyniki finansowe spółki i pozwolą na jej rozwój. Jednocześnie zaznacza, że poboczna działalność wydawnicza nie wpływa negatywnie na prace związane z produkcją kolejnej autorskiej gry studia, której premiera przewidziana jest na 2019 rok" - dodano także.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)