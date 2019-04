Famur miał 221,81 mln zł zysku netto z dz. kont., 300,2 mln zł EBIT w 2018 r.



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur odnotował 221,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018 r. wobec 56,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 207,88 mln zł wobec 48,53 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 219,53 wobec 56,83 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Famur zakończyła rok 2018 zyskiem netto na poziomie 219,5 mln zł. Tak znacząca poprawa względem 2017 r. wynikała przede wszystkim z wyższych przychodów ze sprzedaży zanotowanych w 2018 r., wyższej rentowności działalności podstawowej, a także braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, które w IV kwartale 2017r pogorszyły wyniki Grupy Famur o kwotę o ok. 26 mln zł" - czytamy w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 300,2 mln zł wobec 132,93 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 229,14 mln zł w 2018 r. wobec 1 459,6 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 12 miesięcy 2018 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały ponad 2 229 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 53% (tj. o 770 mln zł) w stosunku do roku 2017. Na poziom zrealizowanych przychodów w stosunku do okresu porównywalnego wpływały przychody realizowane w wyniku integracji z Grupą Primetech (dawniej: Kopex), której nabycie miało miejsce 27.06.2017 r., jak również pozytywne otoczenie na rynku krajowym, jak i międzynarodowym" - czytamy dalej.

Poza wykonywaniem umów dzierżawy kombajnów ścianowych i chodnikowych wpływ na przychody miały wpływ m.in. produkcja kompleksów ścianowych oraz przenośników zgrzebłowych przeznaczonych na rynek polski, dostawy przenośników taśmowych dla polskich odbiorców, a także sprzedaż na rynki eksportowe, m.in. kazachski, rosyjski, turecki, indyjski. W segmencie Surface przychody w głównej mierze związane były z realizacją sprzedaży eksportowej w zakresie urządzeń przeładunkowo-dźwignicowych i dla odkrywki - rynek austriacki, holenderski i bułgarski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 153,44 mln zł wobec 41,13 mln zł zysku rok wcześniej.



Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.



(ISBnews)