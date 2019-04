Famur zakłada finalizację sprzedaży PBSz na przełomie czerwca i lipca



Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Famur spodziewa się, że transakcja zbycia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) zostanie sfinalizowana na przełomie czerwca i lipca, co oznaczać będzie też zamknięcie procesu restrukturyzacji Kopeksu, poinformował prezes Famuru Mirosław Bendzera.

"Zakładamy, że jeżeli umowa zmaterializuje się, to jest szansa, żeby na przełomie czerwca i lipca ta transakcja została zrealizowana i zakończyłby się wtedy proces restrukturyzacji Kopeksu" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że w wyniku umowy restrukturyzacyjnej Kopeksu do PBSz przypisana transza zadłużenia w wysokości 250 mln zł. W ubiegłym roku Famur spłacił pierwszą część tej transzy. Do spłaty pozostało 205 mln zł.

"Z punktu widzenia billingowego ta transakcja będzie przez nad traktowana jako one-off neutralny. Pozytywna strona to zmniejszenie długu. Od strony cash flow - środki z transakcji będą automatycznie relokowane do sygnatariuszy umowy restrukturyzacyjnej" - dodał prezes.

21 grudnia 2018 r. JSW - jako kupujący - oraz PBSz 1 i Primetech (dawniej Kopex) - jako sprzedający - zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 95,01% akcji PBSz za kwotę 204 mln zł.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)