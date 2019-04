Rzecznik wyjaśnił, że najkorzystniejszą ofertę na budowę 24 km autostrady na odcinku Piotrków Trybunalski – Kamieńsk złożyła firma Mirbud.

"Podpisanie umowy przypieczętuje połączenie A1 w całość stanowiącą komunikacyjny kręgosłup kraju. Nowa droga poprawi nie tylko sam komfort podróży, ale radykalnie zmienią się również bezpieczeństwo i przepustowość trasy. W miejsce dwujezdniowej drogi krajowej o dwóch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej, pojawi się nowoczesna autostrada z trzema pasami ruchu. To zwiększy przepustowość nowej trasy o ok. 50 proc. w stosunku do stanu obecnego. Z kolei betonowa nawierzchnia, według ocen specjalistów, powinna wytrzymać bez poważniejszych zabiegów remontowych 30-40 lat" - wskazał Krynicki.

Przedstawiciel GDDKiA dodał, że zakończenie budowy odcinka Piotrków Trybunalski – Kamieńsk oraz pozostałych fragmentów autostrady A1 pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów, aż do południowej granicy z Czechami w czasie skróconym do ok.5 godzin.

Inwestycja od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk jest najdłuższym odcinkiem realizacyjnym na terenie województwa łódzkiego. Dyrekcja tłumaczy, że na skrzyżowaniu z DW484 powstanie węzeł drogowy a na całym odcinku ponad 70 obiektów inżynierskich (m.in. wiadukty autostradowe, mosty, przejścia i przepusty dla zwierząt).

Autostrada A1 z Gdańska do granicy z Czechami mam być przejezdna w drugiej połowie 2022 roku.

>>> Czytaj też: Z wybrzeża do granicy z Czechami w 6 godzin. Oto stan prac nad autostradą A1 [ZDJĘCIA]