W 2016 r. górnictwo węgla kamiennego miało 3,6 mln zł straty netto, a w kryzysowym roku 2015 strata przekraczała 4,5 mld zł.

Podczas środowego spotkania z dziennikarzami w Katowicach wiceminister Tobiszowski poinformował, że w ub. roku na każdej tonie sprzedanego węgla kopalnie zarabiały średnio 21,19 zł.

W 2017 roku - według danych monitorującej rynek węgla Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) - było to 40,29 zł średnio na tonie. Wcześniej, w latach 2013-2016, kopalnie notowały straty na każdej tonie węgla.

Jak podał wiceminister, w ub. roku kopalnie przeznaczyły na inwestycje 2 mld 563 mln zł, czyli ponad 1 mld z więcej niż rok wcześniej. Do budżetu państwa i związanych z nim instytucji górnictwo odprowadziło w 2018 r. ponad 6,1 mld zł podatków i innych opłat.

Jak wcześniej informowała ARP, w 2018 r. polskie kopalnie wydobyły niespełna 63,4 mln ton węgla kamiennego - blisko 2,1 mln ton mniej niż rok wcześniej (spadek o 3,2 proc.). Sprzedaż węgla spadła o ponad 3,7 mln ton, do ponad 62,5 mln ton wobec prawie 66,3 mln ton rok wcześniej (spadek o 5,7 proc.). W końcu grudnia ub. roku stan zapasów węgla wynosił niespełna 2,4 mln ton wobec niespełna 1,7 mln ton rok wcześniej - oznacza to wzrost zapasów rok do roku o ok. 40 proc.

W ub. roku do Polski sprowadzono ponad 19,7 mln ton węgla z zagranicy, o 6,4 mln ton więcej niż rok wcześniej. To rekordowy poziom - dotąd największą wielkość importu odnotowano w roku 2015, kiedy do Polski napłynęło ponad 15 mln ton surowca z zagranicy. Wielkość polskiego eksportu wyniosła 3,9 mln ton.