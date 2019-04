WIG20 zniżkował o 0,54 proc. do 2.365,36 pkt., WIG spadł o 0,42 proc. do 60.910,11 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,05 proc. do 4.204,24 pkt., a sWIG80 obniżył się o 0,11 proc. do 12.106,14 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 664 mln zł, z czego 582 mln zł na spółkach z WIG20.

Około godz. 17.00 niemiecki indeks DAX zyskiwał 0,46 proc., a futures na S&P500 zniżkowały o 0,09 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy najbardziej straciły są akcje: Lotos (w dół o 2,5 proc.), JSW (spadek o 2,3 proc.) i PGNiG (zniżka o 2,0 proc.). Spadły również akcje PGE – o 1,9 proc. Najbardziej wzrosły ceny: Play – o 2,1 proc., Pekao – poszły w górę o 1,7 proc. i Dino Polska - zwyżka o 1,1 proc.

PGNiG po środowej sesji poinformowało, że szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w I kwartale 2019 r. wyniósł 9,9 mld m sześc., tyle samo, ile w analogicznym okresie poprzedniego roku. Analitycy BDM w porannym biuletynie napisali, że „dane sugerują raczej słabe wyniki I kw. 2019”.

PGE po zamknięciu środowych notowań poinformował o odstąpieniu od procesu nabycia udziałów będących w posiadaniu pozostałych wspólników PGE EJ1, odpowiedzialnej za budowę elektrowni jądrowej. Tym samym pozostanie posiadaczem 70 proc. udziałów w spółce PGE EJ1.

Ponadto, spółka energetyczna poinformowała, że rozważa emisję krajowych niezabezpieczonych obligacji o zapadalności 7 lub 10 lat do kwoty 1 mld zł w II kw. 2019. Kwota może zostać podwyższona w ramach programu obligacji, opiewającego na maksymalnie 5 mld zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się: EuCO – spadek o 15,8 proc., Pekabex – zniżka o 10,7 proc., Quercus – w dół o 5,8 proc. oraz Bogdanka – na minusie o 5,4 proc. Straciły również ceny akcji Biotonu – zniżka o 1,9 proc., w efekcie znalazły się najniżej od kwietnia 2018 roku. Zniżkował także Mercator, który ustanowił historyczne minimum po 3,8 proc. spadku.

Zyskały z kolei akcje Astarty – o 7,7 proc., PCM – wzrost o 5,8 proc. i Cormay – w górę o 4,6 proc. Wzrosły również akcje Lenteksu – o 3,1 proc.

Akcje Euco kontynuowały spadki, pogłębiając historyczne minimum od początku notowań spółki w grudniu 2010 roku.

Spółka poinformowała przed rozpoczęciem środowej sesji, że rozpocznie przegląd opcji strategicznych, który ma m.in. na celu wybór najkorzystniejszego sposobu pozyskania finansowania niezbędnego do spłaty istniejącego długu obligacyjnego spółki.

W czwartek rano PKO Leasing ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Prime Car Management po cenie 23,75 zł za akcję. Do 24 kwietnia trwają jeszcze zapisy w wezwaniu PSC III na 100 proc. akcji PCM po 23,25 zł za walor.

W trakcie sesji Lentex poinformował, że skupi 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 zł za akcję. Akcje stanowią ok. 5 proc. kapitału zakładowego. (PAP Biznes)