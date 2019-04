Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Ferrum zawarło 5 umów z Izostalem dotyczących sprzedaży rur stalowych o łącznej wartości około 35,8 mln euro netto (153 mln zł).



Największym zamówieniem jest dostawa w/w asortymentu na sumę 11 mln euro (47 mln zł). Sprzedaż będzie realizowana od kwietnia tego roku do lipca 2020 roku.



"Nasza kooperacja z Izostalem rozwija się dobrze, czego dowodem jest pozyskanie ostatnich zleceń na kwotę przekraczającą 150 mln zł. Niedawno też GAZ-System uznał ofertę konsorcjum Ferrum i Izostalu za najkorzystniejszą w przetargu. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Izostalem i z optymizmem patrzymy w przyszłość" - powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.



Ferrum podało, że dużym wsparciem dla rozwoju jest inwestycja w linię do produkcji rur spiralnie spawanych. Produkcja nowego asortymentu umożliwia samodzielny udział w przetargach na dostawy rur pow. 16,2 mm, które będą ogłaszane przez operatorów gazociągów przesyłowych w Polsce i krajach ościennych.



"Pierwsze miesiące 2019 roku są dla nas okresem intensywnej pracy, która owocuje dalszym rozwojem. Staramy się o pozyskanie nowych kontraktów na rynku krajowym oraz zagranicą. Idziemy w dobrym kierunku. W dużej mierze jest to możliwe dzięki uruchomieniu w czerwcu 2018 roku nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych. Pozwala ona na duży wzrost produkcji. Chcemy by do końca roku pracowała na pełnych obrotach, wykorzystując 100% zdolności produkcyjnych. Według naszych szacunków nowa linia jest w stanie wyprodukować rocznie nawet 120 tys. ton, co w przypadku Ferrum oznaczałoby podwojenie produkcji" - dodał Kasprzycki.



Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



(ISBnews)