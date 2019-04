Problem ze ściąganiem do kasy państwa należnych miliardów dotyczy nie tylko VAT, ale również podatków dochodowych. Taki wniosek płynie z udostępnionego DGP raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który oszacował, ile państwo traci na unikaniu danin przez firmy.

„W 2017 r. luka w podatku dochodowym od osób prawnych mieściła się̨ w przedziale 11–21,4 mld zł, tj. od 0,55 do 1,08 proc. PKB. W latach 2015–2017 luka wyniosła od 58 do 90 mld zł” – czytamy w raporcie. To znaczy, że gdyby udało się ją dwa lata temu zredukować do zera, rząd mógłby już wtedy sfinansować – w wariancie minimalnym – 13. emeryturę. W scenariuszu maksymalnym wystarczyłoby na rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko.

