Uber wprowadza Kodeks Postępowania Partnerów, czyli dokument regulujący współpracę między firmą a jej partnerami flotowymi w jasny i przejrzysty sposób. Kodeks Postępowania Partnerów obliguje wszystkich partnerów Ubera, zarówno tych korzystających z aplikacji Uber, jak i Uber Eats, do przestrzegania przepisów polskiego prawa, a także wszystkich innych wyróżników marki. W przypadku nierespektowania przez danego partnera ustalonych zasad, może on zostać usunięty z platformy. Uber zbadał również poziom satysfakcji kierowców i kurierów korzystających z aplikacji i na podstawie opinii zwrotnych przygotował m.in. program nieodpłatnych szkoleń edukacyjnych dla kierowców i kurierów z języka polskiego, wiedzy o formach zatrudnienia i podatkach oraz pierwszej pomocy.

Od momentu zmiany zarządu w 2018 roku, Uber wprowadza zmiany w swoim modelu biznesowym na całym świecie, starając się być przystępniejszym partnerem dla miast, w których oferuje swoją aplikację. W Polsce w ubiegłym roku również wprowadził szereg zmian. Wśród nich wymienić należy m.in. wdrożenie wymogów licencji na przewóz osób czy licencji taxi, a także wdrożenie w aplikacji Uber nowych funkcji z zakresu bezpieczeństwa, takich jak Lista Kontaktów, Współdzielenie trasy przejazdu w czasie rzeczywistym czy Przycisk Bezpieczeństwa. „Rozumiemy, że naszym pierwszym zadaniem jest odzyskanie zaufania regulatorów, kierowców, konsumentów i opinii publicznej” – mówi Ilona Grzywińska-Lartigue, dyrektor komunikacji w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Uber.

Kodeks Postępowania dla partnerów Ubera

Kolejny pakiet zmian dotyczy partnerów współpracujących z Uberem, dlatego firma postanowiła wprowadzić Kodeks Postępowania partnerów Ubera. Reguluje on współpracę między Uberem a partnerami flotowymi firmy w jasny i przejrzysty sposób. Obowiązek przestrzegania zasad zawartych w dokumencie spoczywa na każdym partnerze flotowym, który chce rozpocząć lub kontynuować współpracę z aplikacją Uber czy Uber Eats. Zapisy zawarte w Kodeksie Postępowania zostały podzielone na kilka kategorii, z którymi musi zapoznać się i których powinien przestrzegać każdy partner współpracujący z Uberem. W przeciwnym razie może stracić dostęp do platformy. Te kategorie to zgodność z prawem, zakaz dyskryminacji, prawa kierowców i dostawców, wynagrodzenie, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, a także procedura dotycząca skarg.

„Jako dostawca jednej z najpopularniejszych aplikacji do mobilności miejskiej w Polsce rozumiemy, że bycie partnerem dla miast wiąże się z wielką odpowiedzialnością. A ta zaczyna się od kierowców i kurierów korzystających z aplikacji Uber. Chcemy mieć pewność, że kierowcy, którzy zdecydowali się na współpracę z Uberem poprzez partnerów, na każdym kroku czują wsparcie z naszej strony oraz dysponują zarówno wiedzą, jak i narzędziami, dzięki którym będą mogli tę współpracę ocenić. Jednocześnie chcemy, aby taką samą odpowiedzialność za zgodność z polskim prawem podatkowym i prawem pracy odczuwały firmy partnerskie. Dlatego wysyłamy do nich silny i czytelny sygnał, że będziemy traktować sprawy potencjalnego nieprzestrzegania Kodeksu Postępowania niezwykle poważnie” – komentuje Grzywińska-Lartigue.

W oparciu o Kodeks Postępowania Partnerów Uber opracował także zestaw wewnętrznych wytycznych dla swoich pracowników w centrum obsługi klienta. Będą oni z nich korzystać w celu wspierania kierowców w ich relacjach z partnerami flotowymi, czuwając w ten sposób nad respektowaniem zapisów zawartych w Kodeksie. Przykładowo, jednym z zapisów z takiego dokumentu jest obowiązek dotarcia do partnera flotowego, wobec którego zostało złożone roszczenie.

Szkolenia z podatków i języka dla kierowców

Oprócz wprowadzenia określonych wymagań wobec partnerów współpracujących z firmą, Uber sprawdził też poziom satysfakcji kierowców i kurierów korzystających z aplikacji Uber i Uber Eats, zarówno z ich współpracy z partnerami, jak i aplikacją. Zdecydowana większość kierowców i kurierów na pytania o ocenę poziomu zadowolenia ze współpracy Uberem czy z partnerami, ocenia ją dobrze, wysoko, lub bardzo wysoko (89% dla UberEATS, 93% dla Ubera; 87.7% w przypadku partnerów Ubera, 70% w przypadku EATS). Kierowcy i kurierzy mieli również możliwość oceny swojego indywidualnego partnera - będą to robić regularnie co kwartał. Na podstawie tych danych Uber stworzy ranking polecanych partnerów.

Badanie pomogło też wprowadzić pierwsze zmiany, o które poprosili kierowcy - system szkoleń edukacyjnych. Bezpłatne kursy wystartują już w maju i pozwolą zdobyć kurierom i kierowcom dodatkową wiedzę z zakresu języka polskiego, form zatrudnienia oraz odprowadzania podatków w Polsce, a także z dziedziny bezpieczeństwa, w tym udzielania pierwszej pomocy. Kursy będą oferowane w pierwszej kolejności kierowcom i kurierom, którzy potrzebują ich najbardziej. Wśród nich można m.in. wymienić tych, którzy korzystają z platform Ubera lub Uber Eats najkrócej, mają problemy z komunikacją czy niższe oceny w aplikacji. Szkolenia będą prowadzone na platformach, takich jak Taxcare, e-polish.eu i Busuu.com.

