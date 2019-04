Prezes PKN Orlen wciąż liczy na zgodę KE na fuzję z Lotosem w I poł. 2018 r.



Płock, 24.04.2019 (ISBnews) - PKN Orlen robi wszystko, żeby zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos nastąpiła zgodnie z planem, w pierwszej fazie postępowania, powiedział dziennikarzom prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, robimy wszystko, żeby zgoda Komisji Europejskiej nastąpiła w pierwszej fazie postępowania, ale jeżeli nie nastąpi, przejdziemy do drugiej fazy" - powiedział Obajtek w kuluarach uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum B+R w Płocku.

Jak wyjaśnił prezes Orlenu, zgoda w pierwszej fazie (tj. do końca I półrocza 2019 r.) oznaczałaby, że Komisja zgodziła się, że warunki przejęcia zaprezentowane przez Orlen zabezpieczają konkurencję na rynku.

"Jeśli KE nie zgodzi się z tym, przejdziemy do drugiej fazy, co oznacza wnikliwe badania i dodatkowe analizy zlecone przez Komisję, co wydłuży cały proces" - powiedział Obajtek.

Zapewnił jednak, że nie jest przesądzone, iż oznaczałoby to przesunięcie terminu przejęcia Lotosu. "Zakładaliśmy, że operacyjnie przejmiemy Lotos do końca 2019 roku, a druga faza postępowania najszybciej może zamknąć się w ok. 2-2,5 miesiąca" - podkreślił.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)