"W czwartek wystartował z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin pierwszy rejs czarterowy TUI Poland do Hammametu w Tunezji. Rejsy będą wykonywane w czwartki w okresie od 25 kwietnia do 10 października br." - poinformowało w komunikacie lotnisko.

Jak dodano, 29 maja nastąpi inauguracja kolejnych rejsów czarterowych TUI Poland.

"Klienci tego biura podróży będą mogli polecieć do Antalyi w Turcji. Rejsy będą odbywać się w środy i soboty, również do października" - czytamy.

Z kolei 3 czerwca br. uruchomione zostaną rejsy do Tirany w Albanii, które będą obsługiwane w każdy poniedziałek, do końca września.

"Dzisiejszy start samolotu z pasażerami TUI Poland to prawdziwy przełom i początek zmian jakie zachodzą w naszym porcie lotniczym. Jesteśmy pewni, że wydarzenie to zainicjuje szybki rozwój połączeń czarterowych z naszego lotniska. Wciąż prowadzimy rozmowy o współpracy z innymi touroperatorami i wierzymy, że przyniosą one efekty w postaci uruchomienia nowych kierunków jeszcze w tym roku" – powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.

Lotnisko w Modlinie w I kwartale 2019 roku obsłużyło 718 635 pasażerów, co oznacza wzrost w wysokości 5,2 proc. rok do roku dla I kwartału ub.r. W ub.r. z portu skorzystało ponad 3 mln podróżnych. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.

TUI to międzynarodowy koncern turystyczny. Od ponad 40 lat organizuje wakacje, posiada własne sieci hoteli, linie lotnicze oraz agencje turystyczne. TUI Poland Sp. z o.o. jest częścią TUI Group AG, notowanego na London Stock Exchange i Deutsche Boerse. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta