Szef polskiego rządu w przeddzień szczytu odbył w Bratysławie bilateralne spotkanie z szefem japońskiego rządu Shinzo Abe.

Morawiecki relacjonując przebieg spotkania mówił, że premier Abe był pełen uznania dla dynamiki wzrostu gospodarczego Polski, że "rozwijamy się de facto najszybciej w Europie, a jednocześnie, że nasz deficyt budżetowy, nasz dług publiczny jest w ryzach; że zarządzamy tym w sposób odpowiedzialny".

Podczas tego spotkania - jak dodał Morawiecki - omawiano "szereg tematów gospodarczych, inwestycyjnych, handlowych i finansowych". "Mamy w najbliższej perspektywie kilka ciekawych inwestycji japońskich, które najprawdopodobniej się wydarzą, ale o tym poinformujemy w swoim czasie" - mówił premier podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dopytywany o szczegóły tych inwestycji odparł, iż podczas rozmowy prosił premiera Abe o interwencję "dotyczącą dodatkowego slotu na jednym z ważniejszych lotnisk japońskich dla PLL LOT". Jak tłumaczył, LOT jeszcze niedawno było skazane "na pożarcie przez innych", ale ostatnie trzy lata rozwijają się bardzo dobrze i otwiera nowe połączenia międzynarodowe.

"Chcemy kolejne połączenia z Japonią otwierać, bo wiadomo, że jest to bardzo ważne dla wymiany gospodarczej, kulturalnej, na wszystkich możliwych poziomach. Chcemy zdecydowanie otwierać relacje z Japonią" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu mówił ponadto, że Japonia i Polska są bardzo ważnymi partnerami, dlatego jego dwustronne spotkanie z Abe służyło również omówieniu tematów geopolitycznych związanych z takimi zagadnieniami jak: brexit, problemy migracji, terroryzmu międzynarodowego, ale także rosnącej potęgi Chin, rosyjska agresją na Ukrainie oraz zmniejszenie napięć związanych z Półwyspem Koreańskim.

Premier podkreślał też aspekt handlowy współpracy z Japonią. W tym kontekście wskazał na umowę pomiędzy UE a Japonią, która weszła w życie w lutym bieżącego roku. "Ta umowa daje nowe perspektywy dla Polski. My te perspektywy eksportowe coraz lepiej wykorzystujemy i one będą dla naszych przedsiębiorców na pewno bardzo ważne w najbliższych latach. One przyczynią się dla podtrzymania wysokiego wzrostu gospodarczego" - mówił Morawiecki.

Po pełnym wdrożeniu umowy Japonia zniesie cła na 97 proc. towarów importowanych z UE. Umowa znosi również szereg istniejących od dawna barier pozataryfowych, np. poprzez zatwierdzenie międzynarodowych norm dotyczących samochodów. Usunie ona także bariery dla najważniejszych unijnych eksporterów żywności i napojów, umożliwiając im dotarcie do 127 mln japońskich konsumentów, a także zwiększy możliwości eksportowe w wielu innych sektorach.

Morawiecki odniósł się też do czwartkowego spotkania szefów rządów krajów V4 z premierem Japonii. Jak mówił, rozmowy, które były prowadzone z Abe potwierdzają "wagę i rolę państw Grupy Wyszehradzkiej". "Te rozmowy były bardzo konstruktywne. Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie wysokich technologii, promocji innowacyjności, ale takiej która będzie służyła szybkiemu przyrostowi wartości dodanej w państwach V4" - mówił premier.

"Rosnąca rola państw Grupy Wyszehradzkiej została dostrzeżona, doceniona przez naszych partnerów japońskich i to potwierdza, że nasze znaczenie na poziomie całej UE rośnie" - dodał Morawiecki.

