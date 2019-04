Od 2014 roku obszar całej Puszczy Białowieskiej - po stronie polskiej i białoruskiej znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to też jedyny obiekt przyrodniczy w Polsce wpisany na tę listę.

Minister środowiska podkreślił, że plan zarządzania Puszczą jako dziedzictwem UNESCO (Zintegrowany Plan Zarządzania) powinien zostać przygotowany zanim w 2014 roku Komitet Światowego Dziedzictwa zdecydował o wpisaniu całej Puszczy na listę UNESCO.

"Zrobiono to bardzo szybko, niedokładnie, niechlujnie i trwają prace nad tym podejściem strategicznym (...) być może jeszcze rok i to strategiczne podejście będzie" - powiedział Kowalczyk na antenie Polsat News.

Minister powtórzył, że zagrożenie pożarowe w Puszczy Białowieskiej jest realne. Dodał, że obecnie na terenie Puszczy 1/4 zaatakowanych przez kornika drzew jest martwych. "Wyobraźmy sobie zaprószenie ognia w takim miejscu - spłonie dokładnie cała Puszcza" - przestrzegał.

Kowalczyk poinformował w środę, że aneksy do planów urządzania lasów puszczańskich nadleśnictw (Browsk, Hajnówka, Białowieża) wkrótce trafią do konsultacji społecznych. Zmiana w tych dokumentach jest konieczna, by leśnicy mogli wyciąć - jak tłumaczy resort środowiska - powodujące zagrożenie pożarowe, martwe, suche drzewa. Projekty aneksów zakładają pozyskanie 154 tys. m sześc. drewna do końca 2021 roku.

Resort środowiska zapewnił, że cięcia mają ominąć Białowieski Park Narodowy i puszczańskie rezerwaty. Mają być prowadzone wzdłuż dróg, a także w tzw. III strefie UNESCO oraz w strefie buforowej, gdzie takie działania są dozwolone przez UNESCO.

Puszcza Białowieska w związku w wpisem na listę światowego dziedzictwa podzielona została na cztery strefy UNESCO; strefę 0 (ochrona ścisła); strefa I (rezerwaty przyrody i ochrona czynna w ramach Parku Narodowego); strefa II (pozostałe lasy wyłączone z użytkowania); strefa III (aktywna ochrona bioróżnorodności i krajobrazu). Cięcia wzdłuż dróg mają być prowadzone w pasie do 50 metrów od szlaków (zgodnie z rekomendacjami misji UNESCO).

Pozyskanie drewna w III strefie UNESCO ma wynieść ponad 42 tys. m sześc.; poza strefami - 112 tys. m sześc. (w tym 41 tys. m sześc. na terenie jednostki wojskowej).

Przeciwko planom MŚ protestują ekolodzy. Wskazują m.in., że jakiekolwiek aneksy dotyczące dalszych wycinek w Puszczy można zacząć przygotowywać dopiero po tym, jak zostanie opracowany tzw. Zintegrowany Plan Zarządzania. Przekonują, że jeżeli dokumenty te zostaną przyjęte i wycinka ruszy, Puszcza Białowieska może znaleźć się na Liście Dziedzictwa w Zagrożeniu.

