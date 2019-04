Sekretarz generalny ONZ wzywa strony konfliktu w Wenezueli do powściągliwości

Źródło: PAP

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał strony konfliktu w Wenezueli do maksymalnej powściągliwości po tym, gdy przywódca opozycji Juan Guaido wezwał armię do poparcia go w planie odsunięcia od władzy Nicolasa Maduro.