Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,61 proc., do 26.430,14 pkt.

S&P 500 spadł o 0,75 proc. do 2.923,73 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,57 proc. do 8.049,64 pkt.

Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymała główną stopę procentową w przedziale 2,25-2,50 proc. W komunikacie podtrzymano założenie o "cierpliwości" przy podejmowaniu przyszłych decyzji ws. stóp procentowych. Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednomyślnie.

W komunikacie Fed podtrzymano, że "Komitet będzie cierpliwy" ws. decyzji dotyczących zmian stóp procentowych, w zależności "jakie przyszłe zmiany zakresu docelowego dla stopy funduszy federalnych mogą być odpowiednie, aby wesprzeć gospodarkę".

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Fedu prezes Jerome Powell powiedział, że „nie widzi powodów dla zmiany stóp procentowych w żadną ze stron”. Dodał, że „podejście do polityki monetarnej Fedu jest właściwe na obecną chwilę”

Fed ocenił, że „w ujęciu 12-miesięcznym inflacja ogólna oraz bazowa spadła i znajduje się poniżej 2 proc.".

Członkowie Rezerwy jednogłośnie zagłosowali za ustaleniem oprocentowania od wymaganych i nadwyżkowych rezerw w przedziale od 2,35 proc. do 2,40 proc.

Odnosząc się do sytuacji na rynku pracy, Fed ocenił, że rynek pracy w USA "nadal się umacniał", ale "tempo wzrostu aktywności gospodarczej było solidne".

W centrum uwagi inwestorów są też trwające od długiego już czasu rozmowy między USA a Chinami. W środę sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin określił rozmowy z chińskimi negocjatorami jako „produktywne”.

Od wtorku amerykańska delegacja z Mnuchinem i przedstawicielem handlowym USA Robertem Lighthizerem na czele przebywa w Pekinie, gdzie toczone są rozmowy ws. przyszłej umowy handlowej.

Oczekuje się, że 8 maja delegacja z Chin, z wicepremierem Liu He na czele, przybędzie do Waszyngtonu, by kontynuować i być może sfinalizować rokowania.

Dziennik "Wall Street Journal" napisał we wtorek, że obowiązywanie ceł pozostaje sporną kwestią w negocjacjach handlowych USA-Chiny.

Biały Dom naciska na szybkie zakończenie negocjacji w najbliższych tygodniach - szef sztabu prezydenta Donalda Trumpa Mick Mulvaney powiedział we wtorek, że "negocjacje nie będą się toczyć w nieskończoność".

Akcje Apple rosły 6 proc. - zysk na akcję koncernu w pierwszym kwartale wyniósł 2,46 USD, wobec 2,36 USD oczekiwanych przez rynek.

Notowania Advanced Micro Devices szły w górę o 2,7 proc., ponieważ przychody spółki w pierwszym kwartale były lepsze niż prognozowano.

Walory CVS Health rosły o 5 proc., po tym jak spółka podała w raporcie kwartalnym, że zysk na akcję wyniósł 1,62 USD vs konsensus 1,51 USD. (PAP)