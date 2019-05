PGNiG oraz Tauron poinformowały w czwartek w komunikatach giełdowych o wyroku z 25 kwietnia br. Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie z powództwa hiszpańskiego Abener Energia przeciwko Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW). PGNiG - poprzez spółkę zależną PGNiG Termika - oraz Tauron mają po 50 proc. udziałów w ECSW.

Postępowanie arbitrażowe dotyczyło m.in. roszczenia o zapłatę w związku z rozwiązaniem kontraktu między Abenerem i ECSW. Od wyroku przysługuje skarga do sądu powszechnego. Zarówno PGNiG jak i Tauron poinformowały, że ECSW przystąpiła do analizy wyroku i jego uzasadnienia "celem wniesienia skargi o jego uchylenie".

Kontrakt na budowę bloku parowo-gazowego o mocy elektrycznej rzędu 450 MW i mocy cieplnej 240 MW podpisano w kwietniu 2012 r. Blok miał być gotowy w połowie 2015 r., jednak wykonawca kilkakrotnie przesuwał termin zakończenia prac. Najpierw przyczyną przesunięcie terminu oddania inwestycji były problemy z transportem drogą wodną turbiny i generatora, które utknęły z powodu niskiego poziomu wody w Wiśle. Kolejne przesunięcie terminu spowodowane było m.in. zapadnięciem się terenu pod kanałem wody chłodzącej.

W styczniu 2016 r. ECSW zerwała kontrakt z Abenerem z powodu "naruszenia harmonogram oraz istotnych warunków technicznych kontraktu", które mają wpływ na bezpieczeństwo, bezawaryjność, przyszłą efektywność i koszty pracy bloku. Abener oddał sprawę do arbitrażu, domagając się zapłaty.

Jesienią 2016 r. Tauron i PGNiG porozumiały się co do kontynuowania inwestycji, na początku 2017 r. wszedł w życie pakiet umów, umożliwiający jej dokończenie. To m.in. aneksy do umowy na dostawy gazu od PGNiG, sprzedaż energii elektrycznej, itp. ECSW spłaciła instytucje finansowe - EBI, EBOR oraz Pekao z pożyczek od udziałowców.

Gazowy blok w Stalowej Woli ma ruszyć w grudniu 2019 r.(PAP)