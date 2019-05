Draw Distance: Premiera 'Ritual: Crown of Horns' w Steam Early Access 17V



Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Gra "Ritual: Crown of Horns" autorstwa Draw Distance (marka iFun4all) w wersji Early Access zadebiutuje globalnie na platformie Steam już 17 maja, podała spółka.

"Zgodnie z filozofią open developmentu i marketingu 3.0 zdecydowaliśmy się na wersję Early Access. Dzięki wczesnemu dostępowi umożliwiamy graczom zaangażowanie się w proces tworzenia i udoskonalenia gry, co może stanowczo wpłynąć na jej odbiór. Nie chcemy jednak by nasza produkcja tkwiła w programie zbyt długo, dlatego planujemy premierę pełnej wersji jeszcze w tym roku" - powiedział prezes iFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Cena tytułu została ustalona na 12,99 USD/ 12,99 euro.

"Ritual: Crown of Horns" to mroczna gra akcji 3D w perspektywie top-down osadzona w świecie zainspirowanym przez gatunek Weird Western.

Jednocześnie spółka szykuje akcję promocyjną skierowaną do użytkowników kanału Draw Distance na bezpłatnej platformie komunikacyjnej dla graczy - Discord.

"Chcemy w szczególny sposób wyróżnić osoby, które zdecydowały się dołączyć do naszego kanału na Discordzie. W ramach akcji dostaną oni kody do wersji demo gry, które wygasną tuż po wydarzeniu" - dodał prezes.

Draw Distance to nowa marka stworzona przez iFun4all. Została ona wprowadzona ze względu na zbliżające się kampanie marketingowe najnowszych produkcji spółki. Jest to pierwszy krok w kierunku zmiany nazwy studia, która ma dokonać się jeszcze w drugim kwartale 2019 r.

(ISBnews)