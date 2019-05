Kaczyński: Trzeba wykorzystać potencjał Polaków, by osiągnąć zasobność państw Zachodu

Źródło: PAP

Trzeba wykorzystać potencjał Polaków, by osiągnąć europejski poziom dochodów i zasobność państw Zachodu - podkreślił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w Radzyniu Podlaskim promowała liderkę listy PiS do Parlamentu Europejskiego Elżbietę Kruk.