InventionMed liczy na przejście na GPW z NewConnect w najbliższych miesiącach



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - InventionMed liczy na przejście na GPW z NewConnect w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Tomasz Kierul.

"Jesteśmy procedowani w KNF w sprawie zmiany rynku notowań i mamy nadzieje, że stanie się to w najbliższych miesiącach" - powiedział Kierul podczas konferencji prasowej.

Spółka technologiczna z branży medycznej rozpoczyna ponadto pracę nad wirtualną strzykawką. Będzie to drugi po TutorDerm symulator medyczny spółki w wirtualnej rzeczywistości, wykorzystywany w medycynie estetycznej. Masowa komercjalizacja tego produktu zaplanowana jest na przełom 2020/2021 roku.

"W dermatologii estetycznej występuje duży problem z szybkim i profesjonalnym wyedukowaniem lekarzy. Na rynku brakuje narzędzi pozwalających na swobodne kształcenie specjalistów. Obecnie szkolenia odbywają się na żywym modelu - taka nauka jest czasochłonna, kosztowna i niesie za sobą ryzyko powikłań u pacjenta. Widzimy więc duże zapotrzebowanie na nasz produkt i liczymy, że nasze innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, zrewolucjonizuje branżę szkoleniową w medycynie estetycznej" - wskazał prezes.

Spółka planuje również budowę Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy, które umożliwi przeprowadzenie symulacji zabiegów w wielu specjalizacjach. Głównym celem działalności będzie opracowywanie innowacyjnych rozwiązań produktowych między innymi dla kardiochirurgii i kardiologii. Spółka złożyła właśnie wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dofinansowanie projektu.

Tymczasem spółka prowadzi "zaawansowane" rozmowy z przedstawicielami chińskiego funduszu Hong Kong Kam Fung Group w zakresie współpracy.

"Przygotowujemy się również do zawarcia umowy z wiodącym międzynarodowym koncernem w branży dermatologii w ramach działań związanych z produkcją i komercjalizacją wirtualnej strzykawki" - dodał Kierul.

InventionMed S.A. to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.

(ISBnews)