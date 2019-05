Cherrypick Games wprowadzi grę 'My Spa Resort' do chińskich sklepów



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games wprowadzi do chińskich sklepów swój największy tytuł - "My Spa Resort", podała spółka. Gra obecnie jest dostępna w chińskim sklepie Apple App Store i notuje coraz wyższe kluczowe wskaźniki.

"'My Spa Resort' coraz lepiej radzi sobie na rynku chińskim. To m.in. konsekwencja naszych ostatnich działań, w ramach których wprowadziliśmy kilka zmian w grze. Wprowadzone poprawki dostosowały tytuł do oczekiwań lokalnej społeczności, co przyniosło oczekiwane efekty. Notujemy wyraźne wzrosty kluczowych wskaźników tytułu, m.in. retencji oraz LTV, czyli wartości przychodów z użytkownika w czasie cyklu życia gry. Zaplanowaliśmy już kolejne aktualizacje, które jeszcze lepiej dopasują grę do oczekiwań tego rynku" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Spółka prowadzi obecnie działania, których celem jest wydanie "My Spa Resort" na iOS i Androidzie w chińskich sklepach lokalnych, podano również.

"Poza Chinami użytkownicy urządzeń mobilnych korzystają głównie ze sklepów Apple App Store i Google Play, które zdominowały rynek. W Chinach, inaczej niż w pozostałych krajach, takich sklepów jest bardzo wiele, a najbardziej popularni są lokalni dystrybutorzy. Aby zwiększyć przychody z 'My Spa Resort', rozmawiamy z chińskimi wydawcami i partnerami, którzy pomogą nam wprowadzić tytuł na kolejne platformy. Zakładamy, że takie działania znacząco wpłyną na przychody osiągane z gry" - dodał Kwaśnica.

Poza Chinami "My Spa Resort" coraz lepiej radzi sobie w pozostałych krajach Azji, głównie w Tajlandii, Japonii oraz na Indonezji.

"Są to rynki, które będziemy eksplorować dużo szybciej, niż początkowo zakładaliśmy. Gra zdobywa tam coraz większą popularność i chcemy to wykorzystać" - podsumował prezes.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

