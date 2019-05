Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zawarło pakiet dokumentów określających warunki współpracy z PT Dystrybucja S.A. w zakresie dostaw towarów z obszaru FMCG, podała spółka. Szacowana wartość łącznej współpracy grupy kapitałowej Baltony wynosi ok. 100 mln zł netto rocznie.



"W związku z powyższym współpraca z dostawcą obejmować będzie dostawy realizowane bezpośrednio do sklepów zlokalizowanych na lotniskach w Polsce, w tym te realizowane na lotnisku w Warszawie, gdzie działalność prowadzona jest poprzez spółkę zależną od emitenta, tj. BH Travel Retail Poland Sp. z o.o. Współpraca z dostawcą została ustalona na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.



Szacowana wartość łącznej współpracy grupy kapitałowej emitenta z dostawcą wynosi ok. 100 mln zł netto rocznie, podano także.



"W ramach współpracy własność towarów następuje po zapłacie całkowitej ceny sprzedaży. W związku z udzieleniem kredytów kupieckich w ramach realizowanej współpracy ustanowione zostaną przez emitenta na rzecz dostawcy zabezpieczenia obejmujące w szczególności weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenia o poddaniu się przez emitenta egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do łącznej kwoty 5,5 mln zł z terminem do końca 2025 roku oraz bezterminowe poręczenie do kwoty 3,85 mln zł za zobowiązania BH Travel, w związku z udzielonym tej spółce przez dostawcę kredytem kupieckim" - czytamy dalej.



Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.



(ISBnews)