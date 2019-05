Nie tylko szukają oni potencjalnych rozwiązań biznesowych, lecz także podejmują wyzwania takie jak lepsze przewidywanie katastrofalnych w skutkach powodzi w Indiach czy szybsze diagnozowanie chorób w pozbawionych infrastruktury medycznej częściach Afryki.

Naukowcy i firmy stale publikują efekty swoich prac w czasopismach naukowych oraz bazy danych i narzędzia do tworzenia własnych rozwiązań – tak jak zrobiliśmy to w Google, kiedy w 2015 r. udostępniliśmy nieodpłatnie dla wszystkich bibliotekę programistyczną TensorFlow. Takie upowszechnianie AI prowadzi także do konsensusu co do zasad, pośród których pierwszą, także dla Google, jest wymóg, aby technologie te przynosiły korzyść społeczeństwu.

