Źródło: PAP

Od 15 maja zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za międzynarodowe rozmowy i wiadomości SMS w obrębie UE. Osoby dzwoniące ze swojego kraju do innego państwa UE zapłacą maksymalnie 19 eurocentów za minutę (plus VAT) i 6 eurocentów za wiadomość SMS (plus VAT).