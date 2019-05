W przypadku gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o zobowiązanie go do wydania tego dokumentu. Wyrok sądu podlega wykonaniu w trybie przewidzianym dla egzekucji świadczeń niepieniężnych, tj. art. 1050 i 10501 k.p.c. W praktyce możliwa jest jednak sytuacja, gdy pracodawca nie wykonuje orzeczenia sądu, a egzekucja okazuje się nieskuteczna lub nie może być prowadzona, np. ze względu na faktyczną likwidację firmy bądź brak organów lub osób umocowanych do działania w jej imieniu. W takim przypadku w celu udowodnienia swojego zatrudnienia, pracownik musi wytoczyć powództwo o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c. (jednak orzeczenie sądu ustalające istnienie stosunku nie ma znaczenia, np. w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych)

Przepisy k.p. jednoznacznie wskażą, że w przypadku niewydania świadectwa pracy zatrudnionemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania tego dokumentu. Jeżeli zatrudniająca firma już nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niej powództwa będzie niemożliwe, podwładnemu przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania omawianego dokumentu lub postanowienie ustalające uprawnienie do jego otrzymania zastąpi świadectwo, którego nie wydał pracodawca

Znowelizowane przepisy rozwiążą wiele praktycznych problemów, które dotyczą zatrudnionych. Będą miały zastosowanie np., gdy pracownik nie ma możliwości uzyskania świadectwa od pracodawcy ze względu na jego faktyczną likwidację lub zaprzestanie wykonywania działalności bądź brak organów lub osób, umocowanych do działania w imieniu firmy (np. w razie faktycznego porzucenia działalności przez przedsiębiorcę, bez jej formalnego zakończenia). Jeżeli okaże się, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, sąd rozpozna żądanie w postępowaniu nieprocesowym. Nowe przepisy będzie można też zastosować np. w sytuacji, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa, kierując się chęcią dokuczenia byłemu podwładnemu