Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Play ocenia, że niedawno uruchomiona usługa telewizyjna Play Now TV i planowane nowe oferty mobilne będą wspierać generowane przychody, poinformował prezes P4 Jean Marc Harion. W połączeniu z dalszymi działaniami mającymi na celu utrzymanie kosztowej efektywności Play ma to pozwolić zrealizować całoroczne i średnioterminowe ambicje operatora.



"Opierając się na strategicznych filarach zdefiniowanych w ubiegłym roku, Play rozpoczął rok 2019 odnotowując pozytywne tendencje w kluczowych wskaźnikach operacyjnych i finansowych. W dalszym ciągu koncentrując się na budowaniu wartości z istniejącej bazy klientów, cieszymy się, że obserwujemy dalszy rozwój bazy klientów i wykorzystania przez nich usług, co przełożyło się w I kwartale na wyższy niż oczekiwany wzrost przychodów. Co ważniejsze - w kontekście wzrostu przychodów udało nam się znacząco poprawić skorygowaną EBITDA, głównie dzięki wysiłkom włożonym w rozwój własnej sieci krajowej w połączeniu z negocjacjami międzynarodowych stawek za zakończenie połączeń. To wyraźnie podkreśla trafność naszej decyzji o uniezależnieniu się od roamingu krajowego poprzez przyspieszoną budowę naszej własnej infrastruktury. W naszych obszarach 5G-Ready jesteśmy w stanie zapewnić prędkość transmisji danych powyżej 100 Mb/s, przygotowując się do przyszłej jakości usług 5G" - powiedział Harion, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 1685,9 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 1637,3 mln zł rok wcześniej.



"Wybiegając w przyszłość, wierzymy, że niedawno uruchomiona usługa telewizyjna Play Now TV i planowane nowe oferty mobilne będą wspierać przychody generowane przez Play. W połączeniu z dalszymi działaniami mającymi na celu utrzymanie kosztowej efektywności Play, pozwoli nam to zrealizować całoroczne i średnioterminowe ambicje" - dodał prezes.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



(ISBnews)