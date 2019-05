Immofinanz zawarł umowy w warszawskich nieruchomościach na ok. 21 tys. m2 w I kw



Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Immofinanz podpisał umowy w ramach swoich warszawskich nieruchomości na ponad 21 000 m k2 w I kwartale, podała spółka. Około 40% z nich odnosi się do nowych najemców lub ekspansji obecnych, wynajmujących powierzchnie w budynkach Immofinanz, natomiast pozostałe 60% to przedłużenia bieżących kontraktów. Od strony struktury portfela umowy zostały podpisane zarówno dla budynków objętych marką myhive, jak i kompleksu Empark Mokotów Business Park.

"Wśród nowych najemców w portfelu Immofinanz znalazła się m.in. Devire Services, tj. międzynarodowa firma oferująca usługi rekrutacji, executive search, outsourcingu i employer brandingu. W ramach podpisanego kontraktu Devire wynajął niemal 1 900 m2 w położonym przy Alejach Jerozolimskich myhive Equator. Nowych najemców pozyskały także inne budynki myhive, tj. myhive Crown Tower, do którego na powierzchnię niemal 950 m2 wprowadziła się firma analityczna Sportradar Polska oraz myhive Brama Zachodnia, gdzie na ponad 700 m2 swoje biuro otworzy reprezentujący sektor logistyczny - Abakus Logistics" - czytamy w komunikacie.

Największa prolongacja podpisana w pierwszym kwartale dotyczy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego - najemcy myhive Equator, który przedłużył swój najem w tym budynku na powierzchni ponad 9 000 m2. Ponadto przedłużenie swojej umowy w budynku Saturn, będącym częścią Empark Mokotów Business Park, podpisała także firma Henkel, podano również.

"Dzięki naszej strategii orientacji na klienta, która dotyczy całego portfela nieruchomości Immofinanz, możemy pochwalić się tak znaczącymi umowami. Co więcej, to wszystko, co oferujemy naszym najemcom ponad sam wynajem powierzchni - czyli cały szereg udogodnień gwarantowanych w ramach marki myhive czy też bogatą ofertę usług dodatkowych, z której można skorzystać w mokotowskim Emparku, powoduje, że z jednej strony nasi klienci chętnie pozostają z nami, a z drugiej jesteśmy niezmiennie atrakcyjni dla nowych firm" - skomentowała Country Manager Operations Poland Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)