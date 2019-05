- Firmy Venture Capital w Polsce zarządzają kapitałem w wysokości 2 mld euro, a w 2018 firmy zadeklarowały, że wydały 177 milionów euro - powiedziała w rozmowie z Markiem Tejchmanem prezes Fundacji Julia Krysztofiak-Szopa. To dużo czy mało?

Jak mówiła Krysztofiak-Szopa, w obiegowej opinii funkcjonuje obraz "rozpasanego starupowca", który wykorzystuje miliony zalewające ten rynek bez większych efektów. - Prawda jest taka, że jak porównamy sobie polski rynek z europejskim to jest to kropla w morzu. Europejski rynek Venture Capital to w zeszłym roku 21 mld euro. Zbliżamy się więc do 1 proc. tej kwoty. To naprawdę bardzo niewiele - powiedziała prezes Fundacji Startup Poland.