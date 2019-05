Prezes Grupy Lotos: Szukamy okazji do zakupu złóż także poza Norwegią



Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos nie wyklucza zakupu udziałów w złożach wydobywczych także poza Norwegią czy Wielką Brytanią, poinformował ISBnews prezes spółki Mateusz A. Bonca.

"W obszarze upstream Norwegia jest dla nas naturalnym rynkiem zaangażowania, ale to nie znaczy, że nie szukamy okazji do zakupu złóż także w innych rejonach świata. Wolałbym jednak komunikować tego typu informacje dopiero po podpisaniu umowy" - powiedział Bonca w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

"Chcemy, żeby segment upstream Lotosu dalej dynamicznie się rozwijał. Dlatego będziemy zainteresowani inwestycjami, które będą dla nas atrakcyjne finansowo i wpiszą się w profil naszego dotychczasowego wydobycia" - podkreślił.

Szef Lotosu zaznaczył, że w tym roku powinna się ostatecznie rozstrzygnąć kwestia zagospodarowania złóż gazowych B4-B6 na Bałtyku.

"Mam wielką nadzieję, że w tym roku podjęta zostanie ostateczna decyzja inwestycyjna w kwestii tych złóż. Ostatnim niezbędnym elementem są kwestie uzgodnień przebiegu ok. 30 km rurociągu na lądzie, które właśnie trwają. Do rozstrzygnięcia pozostała zatem w zasadzie jedynie kwestia techniczno-prawna" - powiedział.

Spośród pozostałych projektów, w których uczestniczy spółka, rozpoczęcie wydobycia ze złoża Yme planowane jest na II kw. 2020 r., a w przypadku złoża Utgard operator wskazuje na możliwość uruchomienia wydobycia już w IV kw. 2019 roku, podczas gdy Grupa Lotos w założeniach bazowych nadal utrzymuje termin I kw. 2020 roku.

"Zagospodarowanie złoża Utgard realizowane jest w modelu tzw. szybkiej ścieżki, przy wykorzystaniu synergii z istniejącą infrastrukturą hubu Sleipner. W I kw. 2019 roku trwały prace w zakresie modyfikacji platformy Sleipner T i przygotowania podmorskiej części systemów produkcyjnych i rurociągów. Projekt realizowany jest zgodnie z budżetem i harmonogramem" - powiedział Bonca.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)