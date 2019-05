Dom Dev. rozpoczął sprzedaż 102 lokali w ramach Apartamentów Włodarzewska 70



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Dom Development wprowadził do oferty 102 apartamenty w 9 willach w ramach nowego projektu Apartamenty Włodarzewska 70, podała spółka. Przekazanie kluczy planowane jest na IV kwartał 2020 roku.

"Apartamenty Włodarzewska 70 to obok Osiedla pod Różami, Apartamentów Park Szczęśliwicki i Apartamentów Włodarzewska 30 nasza kolejna prestiżowa inwestycja w rejonie ul. Włodarzewskiej na warszawskiej Ochocie. Nowo budowane wille miejskie powstają w otoczeniu zieleni i infrastruktury sprzyjającej rekreacji, a jednocześnie zlokalizowane są 10 minut od centrum Warszawy" - powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

W ramach inwestycji powstanie 9 ekskluzywnych dwupiętrowych willi miejskich, w których znajdą się 102 apartamenty o powierzchniach od 26,7 do 135,4 m2. Wysokie apartamenty od 2,8 do 3 m oraz ich dogodne rozkłady dadzą wiele możliwości aranżacji przestrzeni, wskazano również.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2018 r. sprzedał 3,6 tys. mieszkań.

