PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech



Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech, wspierającego współpracę pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa i administracją publiczną, a MŚP z obszaru IT, podała spółka. W ramach ogłoszonego konkursu koncern będzie poszukiwał rozwiązania pozwalającego na zautomatyzowaną identyfikację pojazdów tankowanych z wykorzystaniem istniejącej aplikacji mobilnej PKN Orlen.

"Poszukiwana przez PKN Orlen technologia ma za zadanie usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji mobilnych dokonywanych na stacjach paliw. Ocenie będzie poddawana przede wszystkim użyteczność rozwiązania dla użytkownika końcowego, a także uniwersalność i skalowalność rozwiązania" - czytamy w komunikacie.

"Od lat pozostajemy branżowym liderem rozwiązań mobilnych. Jako pierwsi na polskim rynku wdrożyliśmy aplikację mobilną, pozwalającą klientom biznesowym na łatwe i przejrzyste zarządzanie transakcjami flotowymi. Nowym standardem była również - wprowadzona w ubiegłym roku - aplikacja mobilna, pozwalająca klientom indywidualnym na dokonywanie płatności bezpośrednio przy dystrybutorze. Przez cały czas chcemy rozwijać ten obszar, ponieważ wiemy, że tego właśnie oczekują nasi klienci. Jesteśmy przekonani, że udział w programie GovTech pozwoli nam na dalszy rozwój innowacyjnych technologii i zwiększy satysfakcję użytkowników naszych aplikacji mobilnych" - powiedziała dyrektor Biura Innowacji PKN Orlen Patrycja Panasiuk, cytowana w komunikacie.

Na pierwszym etapie konkursu PKN Orlen zaprasza do konsultacji małe i średnie podmioty działające w obszarze IT, zainteresowane realizacją zadania. Wstępne rozmowy pozwolą na rozpoznanie obecnie istniejących możliwości technologicznych, doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia, sprecyzowanie kryteriów wyboru wykonawców i określenie budżetu na to zamówienie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)