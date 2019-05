Zgodnie z art. 144 ust. 6 Ustawy KNF powierzyła funkcję kuratora Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (BFG).



"W uzasadnieniu decyzji KNF wskazała m.in. że celem zastosowania powyższego środka w postaci ustanowienia kuratora jest 'wsparcie procesu opracowywania działań naprawczych i ich realizacji przez aktualny zarząd banku, co może przyczynić się do zwiększenia zaufania do banku i jego władz'" - czytamy w komunikacie.



Wybór kuratora w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podyktowany jest doświadczeniem Funduszu w działaniach o charakterze restrukturyzacyjnym oraz ma umożliwić skuteczną i efektywną autosanację, podano także.



"Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez Komisję Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny organów banku w działaniach nakierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji banku. Kurator ustanowiony w Idea Banku nie jest organem banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów banku. Powyższy sposób określenia zadań kuratora ma celu umożliwienie kuratorowi efektywne wspieranie organów banku w podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Idea Bank usług na rzecz jego klientów" - podał KNF w komunikacie.



Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.



