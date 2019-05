Boruta Zachem: Naturella wchodzi na Słowację, Węgry i do Wielkiej Brytanii



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Laboratorium Naturella, wchodzące w skład grupy kapitałowej Boruta Zachem, nawiązało współpracę z jedną z większych niemieckich sieci sklepów ekologicznych - pierwsze dostawy zostaną zrealizowane w czerwcu 2019 roku. W kolejnych tygodniach kosmetyki firmy trafią również na Słowację, Węgry i do Wielkiej Brytanii, poinformowała ISBnews spółka.

Działalność eksportowa firmy jest realizowana przy wsparciu środków z unijnego programu Go To Brand, który rozpoczął się w listopadzie 2018. Aktualnie kosmetyki OnlyBio są dostępne w Czechach, Francji Hiszpanii, Finlandii, Norwegii i Łotwie.



"W eksporcie tkwi duży potencjał sprzedażowy, dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój tego kierunku sprzedaży. Europejska mapa dystrybucji sukcesywnie się powiększa, poszukujemy też możliwości współpracy z krajami z poza naszego kontynentu. Obecnie dystrybuujemy nasze produkty do Tajwanu, trwają również negocjacje umów z klientami Chin (z Honkongu) oraz z krajów arabskich" - powiedziała prezes Laboratorium Naturella Ewa Wójcikowska w rozmowie z ISBnews.



Firma zapowiedziała też długoterminową kampanię promocyjno-edukacyjną w mediach tradycyjnych i Internecie. Jej start zaplanowany jest jeszcze w tym kwartale i w ocenie spółki powinien przełożyć się na wzrost skali działalności w III i IV kwartale.



Wsparcie finansowe przedsięwzięcia zadeklarował Boruta Zachem, właściciel 100% udziałów Laboratorium Naturella.



"W zeszłym miesiącu z sukcesem zakończyliśmy prywatną emisję akcji serii D. Środki pozyskane od inwestorów częściowo zostaną przeznaczone na zwiększenie inwestycji w marketing" - zapowiedział wiceprezes Boruta Zachem Marcin Pawlikowski.



Boruta Zachem podkreśla, że poprawił wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 5,89 mln zł i były wyższe o ponad 10% niż w roku ubiegłym (5,35 mln zł w I kwartale 2018 r.). Strata na poziomie netto wyniosła 0,43 mln zł i była prawie dwukrotnie niższa niż w I kwartale poprzedniego roku.

Laboratorium Naturella, które od stycznia 2019 r. wchodzi w skład Grupy Boruta-Zachem, produkuje naturalne kosmetyki i środki czystości pod markami OnlyBio i OnlyEco, wytwarzane z biosurfaktyny i lewanu, powstających w zakładzie Boruty-Zachem w Bydgoszczy.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect. W 2018 r. miała 24,4 mln zł przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)