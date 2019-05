Grupa Recykl zrealizowała pierwszy etap budowy zakładu w Chełmie



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl zrealizowała pierwszy etap budowy zakładu produkcyjnego w Chełmie. Przeprowadzony został odbiór hali produkcyjnej oraz nabyta nieruchomość, na której powstaje nowy zakład, podała spółka.

Grupa Recykl otrzymała również wpłatę całości ceny z tytułu emisji akcji oraz podpisała umowy kredytowe, zapewniając pełne finansowanie budowy. Grupa zawarła już umowy z wykonawcami prac oraz z dostawcą linii produkcyjnej. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału, a rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpi w jeszcze przed końcem roku, zapowiedziano.

W skład nowego zakładu będzie wchodzić nowa linia technologiczna do recyklingu opon i produkcji dodatków SMA z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą jakości, hala produkcyjna, linia do czyszczenia kordu stalowego, żurawie przeładunkowe oraz pozostała

infrastruktura obiektu.

Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 51,5 mln zł, z czego główne składowe kosztu dotyczą linii produkcyjnej (25,5 mln zł) oraz prac budowlanych w wys. 21 mln zł (podzielonych na etapy: wartość pierwszego wyniosła 10 mln zł; drugiego: 11 mln zł). W strukturze finansowania 20 mln zł stanowi dotacja PARP, 21,2 mln zł - kredyt inwestycyjny, pozostała część to środki własne spółki, w tym 6 mln zł pochodzące z emisji akcji, podano również.

Spółka w marcu br. przeprowadziła prywatną subskrypcję akcji serii F, w cenie emisyjnej 21,8 zł. Akcje nowej emisji zostały zaoferowane jednemu inwestorowi indywidualnemu. Spółka pozyskała w ten sposób 6 mln zł. Kapitał zakładowy został podniesiony o 20%.

"Zgodnie z założeniami, zamknęliśmy tworzenie struktury finansowania budowy nowego zakładu w Chełmie. Produkcja rozpocznie się już za kilka miesięcy, co dla Grupy Recykl oznacza skokowy wzrost skali działalności i otwarcie nowych możliwości, zwłaszcza na atrakcyjnym rynku innowacyjnych dodatków gumowych SMA do asfaltów" - powiedział wiceprezes Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.

"W założeniach, przeznaczeniem przynajmniej 1/3 wielkości produkcji będzie sprzedaż zagraniczna, głównie do Niemiec, Czech, Białorusi i Ukrainy. Rozmawiamy z partnerami zagranicznymi i widzimy zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty" - dodał Jasiewicz.

Spółka pozytywnie ocenia także dalszą część 2019 roku.

"Perspektywy 2019 roku oceniamy dobrze. Słabsze wyniki finansowe I kwartału to mix wyższych kosztów operacyjnych połączonych z niższym wzrostem sprzedaży wynikającym z późniejszego niż w 2018 roku rozpoczęcia sezonu zakupowego, zwłaszcza przez producentów wyrobów gotowych. Liczymy na korzystne perspektywy rynkowe w kolejnych kwartałach roku. Co więcej, rozpoczynamy działalność operacyjną naszej spółki Rekoplast Kompozyt, a w IV kwartale rozpocznie pracę nowy zakład produkcyjny w Chełmie" - powiedział też Jasiewicz.

Grupa Recykl 15 maja opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,9 % do 12,5 mln zł, przy niższym zysku EBITDA rzędu 2,4 mln zł (wobec 3,1 mln zł przed rokiem) i zysku netto na poziomie 0,5 mln zł (1,1 mln zł rok temu).

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)