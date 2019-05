Choć rynek PPK dopiero powstaje, już wiadomo, że konkurencja o klientów będzie zacięta, dlatego firmy, które zamierzają oferować swoje usługi w zakresie prowadzenia programów już szykują liczne udogodnienia dla potencjalnych klientów. PKO TFI, podobnie jak inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, nie będzie przez pierwszy rok pobierało żadnych opłat za zarządzanie środkami wpłaconymi na PPK. Atutem PKO TFI ma być także wygodne – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników oprogramowanie zapewniające przejrzystość i łatwość wprowadzania danych.

– Udało nam się stworzyć bardzo prostą aplikację, która nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych – mówił Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI. W planach jest także zintegrowanie tej infrastruktury z innymi rozwiązaniami dostępnymi dla klientów detalicznych i korporacyjnych. PKO TFI utworzyło też specjalną infolinię i przeprowadza szkolenia dla pracodawców. Aby dotrzeć do jak największej rzeszy klientów, produkty PKO TFI oprócz dystrybucji w placówkach PKO BP w całej Polsce, będą oferowane również przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia i wybranych brokerów ubezpieczeniowych. – Decyzja Ergo Hestii jako organizacji w pełni zewnętrznej potwierdza naszą jakość i wiarygodność – mówił podczas spotkania z mediami Piotr Żochowski, prezes zarządu PKO TFI. Porozumienie zawarto bezterminowo.

PPK to sposób na zwiększenie oszczędności emerytalnych Polaków. Kapitał tworzyć będą pieniądze od pracowników, pracodawców i pochodzące z dopłat państwa. Wysokość składki zależy od osiąganego wynagrodzenia i ma wynosić 2 proc. tej kwoty z możliwością obniżenia stawki nawet do 0,5 proc. w przypadku niskich zarobków bądź zwiększenia ich nawet do 4 proc. Pracodawcy przeznaczą natomiast na PPK 1,5 proc. pensji danego pracownika brutto. Państwo wpłaci kwotę powitalną w wysokości 250 zł, potem co roku będzie przeznaczać na ten cel 240 zł.

Już od lipca największe firmy zatrudniające powyżej 250 osób będą zobowiązane do stworzenia swoim pracownikom możliwości oszczędzania w PPK. Obecnie PKO TFI obsługuje około tysiąca takich klientów. Pozostałe grupy przedsiębiorców mają zostać objęte programem do końca 2021 roku.

Oprócz PKO TFI i TFI PZU, do obsługi PPK Polski Fundusz Rozwoju zarejestrował już również m.in. firmy: AXA TFI, Millennium TFI i Towarzystwo Ubezpieczeń Warta.

