Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Alumetal odnotował 15,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 25,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT, Grupa Alumetal podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w I kwartale 2019 roku wyniósł 16,9 mln zł i był niższy od znormalizowanego zysku netto w I kwartale 2018 roku o 25%, wskazano w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 16,32 mln zł wobec 22,64 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 24,76 mln zł w porównaniu z 30,2 mln zł rok wcześniej.



"W I kwartale 2019 roku marże rynkowe były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co było przyczyną obniżenia zysku EBITDA do poziomu 24,8 mln zł w porównaniu z 30,2 mln zł w I kwartale 2018 roku, czyli spadku o 18%, mimo większego poziomu sprzedaży ilościowo" - czytamy w raporcie.



Operacyjny cash flow wyniósł 33,2 mln zł w I kwartale 2019 roku. Powodem tak wysokiego poziomu operacyjnego cash flow w porównaniu do zysku EBITDA w I kwartale 2019 roku (odpowiednio 33,2 mln zł vs 24,8 mln zł) było istotne zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Efekt ten powstał dzięki skróceniu cyklu rotacji kapitału pracującego na przestrzeni I kwartału 2019 roku o 11 dni oraz wskutek spadku cen surowców, wskazano również.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 406,43 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 428,34 mln zł rok wcześniej.



"W okresie I kwartału 2019 roku Grupa Alumetal zanotowała najwyższy w historii poziom ilości sprzedaży. Wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł bowiem 54,4 tys. ton i był o 6% wyższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Średnia cena sprzedaży wyrobów gotowych Grupy Alumetal w I kwartale 2019 roku była istotnie niższa w porównaniu do I kwartału 2018 roku, tak więc pomimo zwiększenia ilości sprzedaży wyrobów o 6% przychody ze sprzedaży spadły o 5% do poziomu 406,4 mln zł" - podano w raporcie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,51 mln zł wobec 0,13 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r.



(ISBnews)