iFun4All chce być wydawcą i czerpać przychody z gier '3rd party'



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - iFun4all zawarł umowę wydawniczą z Impulse Game Studios Ltd. dotyczącą gry "Midnight Evil", podała spółka. iFun4all planuje, że w ciągu kilku lat stanie się wydawcą, czerpiącym przychody ze sprzedaży gier "3rd party".

"iFun4all podpisał umowę wydawniczą z amerykańską spółką Impulse Game Studios Ltd., dzięki której został wyłącznym globalnym wydawcą gry 'Midnight Evil' na platformie Nintendo Switch. Firma będzie odpowiedzialna za przeportowanie gry, a także marketing, promocję oraz dystrybucję tytułu" - czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres trzech lat z możliwością przedłużenia, a firmy podzielą się zyskami ze sprzedaży gry. Zawarcie umowy stanowi kontynuację działań iFun4all w zakresie rozszerzenia działalności wydawniczej dla zewnętrznych studiów deweloperskich, podano także.

"Cieszymy się, że zawarliśmy umowę, na mocy której jednocześnie jesteśmy studiem przygotowującym port oraz ekskluzywnym wydawcą wersji na Nintendo Switch. Jest to pierwszy krok realizacji planu, który zakłada, że w ciągu kilku lat staniemy się wydawcą, czerpiącym przychody ze sprzedaży gier 3rd party. Chcemy rozszerzyć działalność i wykorzystać nasze doświadczenie w zakresie portowania i publishingu, aby pomóc deweloperom gier niezależnych osiągnąć lepsze wyniki sprzedaży ich gier" - skomentował prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Ponadto dzisiaj na platformie Steam zadebiutuje wersja early access "Ritual: Crown of Horns" - mrocznej gry akcji 3D w perspektywie top-down. Ponadto 15 maja ruszyła kampania crowdfoundingowa gry plaszowej "Halls of Horror". W ciągu niespełna 40 godzin zbiórki spółce udało się zebrać 23% celu, który wynosi 45 000 USD. Jednocześnie Draw Distance pracuje nad swoim najbardziej obiecującym, autorskim projektem – Far Peak.

Impulse Game Studio, LLC., to niezależny amerykański producent, wydający zarówno gry mobilne, jak i komputerowe. Ich najbardziej znaną produkcją są horrory z serii "123 Slaughter Me Street", nawiązujące do Ulicy Sezamkowej. Obie części produkcji zostały pozytywnie odebrane przez środowisko graczy, uzyskując odpowiednio 85% i 91% pozytywnych recenzji na serwisie Steam.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)