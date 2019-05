Atal rozpoczął sprzedaż 251 mieszkań w Apartamentach Karolinki w Gliwicach



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął sprzedaż 251 mieszkań i 4 lokali usługowych w projekcie - Apartamenty Karolinki, podała spółka. Planowany termin oddania pierwszego etapu inwestycji Apartamenty Karolinki do użytkowania to III kw. 2021 roku.

"W związku z dużym zainteresowaniem naszymi katowickimi inwestycjami postawiliśmy zintensyfikować i rozszerzyć działania na obszar aglomeracji śląskiej. Apartamenty Karolinki to pierwsza inwestycja Atal w Gliwicach. Nasze wieloletnie doświadczenie i kompleksowe podejście do planowania inwestycji mieszkaniowych to gwarancja wysokiej jakości oraz przemyślanych podziałów wnętrz. Nie zapominamy też o tym, jak istotne dla nabywców są lokalizacja i otoczenie osiedla. Bliskość terenów zielonych, dostęp do rozbudowanej infrastruktury miejskiej oraz dobra komunikacja sprawiają, że Apartamenty Karolinki są atrakcyjną propozycją dla poszukujących swojego wymarzonego „M" na terenie aglomeracji śląskiej" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atal Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.

W sprzedaży są mieszkania o powierzchniach od 26 do 116 m2.Ceny za m2 zaczynają się od 5 300 zł brutto.

W inwestycji powstanie 207 miejsc postojowych w garażu podziemnym, w tym 27 miejsc rodzinnych oraz naziemne miejsca parkingowe i 180 komórek lokatorskich, podano także.

Osiedle powstaje przy ulicach Karolinki i Bolesława Śmiałego.

"Chojny Park to nie jedyna propozycja Atal na łódzkim rynku. Deweloper oferuje również Apartamenty Drewnowska 43 - prestiżową inwestycję oddającą wielkomiejski charakter Łodzi. Projekt ten powstaje tuż obok popularnej łódzkiej Manufaktury. Dostępne są także lokale w wieloetapowym osiedlu Pomorska Park, które powstaje między ulicami Pomorską a Telefoniczną" - przypomniano także w materiale.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)