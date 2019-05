Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży na 2019 r. z aktualnej strategii



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży grupy na rok 2019 z obowiązującej strategii, poinformował prezes Adam Żurawski. Nową strategię spółka może zaprezentować w lutym lub marcu 2020 r.

"Zgodnie ze strategią, powinniśmy zrealizować w tym roku cel 120 mln zł przychodów. Wydaje się, że osiągnięcie tego celu jest z tej perspektywy możliwe, natomiast pewnie [na poszczególnych rynkach] nierównomiernie. Wydaje się, że per saldo powinniśmy się mniej więcej zmieścić w założeniach sprzed trzech lat" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

Na największym rynku - WNP - realizacja jest na niskim poziomie po I kw., ale spółka spodziewa się, że w kolejnych kwartałach uda się spełnić założenia.

Spółka nie rozpoczęła jeszcze prac nad kolejną strategią, którą najprawdopodobniej zaprezentuje w I kw. 2020 r.

"Z reguły strategie publikujemy na początku roku, to będzie luty, początek marca, być może z prezentacją wyników za 2019 r. Na tę chwile prace jeszcze nie ruszyły, jest jeszcze ponad pół roku" - powiedział prezes.

W marcu 2017 r. rada nadzorcza przyjęła strategię Grupy Aplisens na lata 2017-2019, która zakładała m.in. zwiększanie skali działalności w Polsce o 8-9% w latach 2018 i 2019, w Unii Europejskiej - o 14% średniorocznie, a na rynkach krajów pozaeuropejskich - o ok. 20% średniorocznie. Strategia uwzględniła też nakłady inwestycyjne rzędu 43,5 mln zł w latach 2017-2019, z czego największe na rozbudowę potencjału produkcyjnego i pozostałe składniki majątku trwałego.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)