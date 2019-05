Aplisens: Skup akcji własnych mógłby się odbyć w okresie październik-listopad



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Aplisens planuje skup akcji własnych na cele realizacji programu motywacyjnego, który mógłby się odbyć w październiku-listopadzie tego roku, poinformował prezes Adam Żurawski.

"O terminie jeszcze nie rozmawialiśmy, ale z praktycznego punktu widzenia skup mógłby się odbyć na jesieni, bo wcześniej nie uda się go zrealizować. Realnie to będzie październik-listopad" - powiedział Żurawski podczas konferencji prasowej.

"To będzie wezwanie do składania ofert" - dodała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek.

Zgodnie z ogłoszonymi projektami uchwał, akcjonariusze Aplisensu zdecydują 4 czerwca o upoważnieniu zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Projekty uchwał przewidują też m.in. wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł na akcję.

Obecnie spółka nie posiada akcji własnych.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)