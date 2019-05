Ronson Development wprowadził do sprzedaży 27 lokali w ramach Vitalia Residence



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 27 lokali w ramach III etapu osiedla Vitalia Residence we Wrocławiu, podała spółka.

W ramach inwestycji docelowo powstanie 81 lokali w kameralnych willach miejskich. W ofercie poprzednich dwóch etapów wrocławskiego projektu dostępne są 2 ostatnie spośród 222 wybudowanych mieszkań, podano.

"Vitalia Residence będzie wrocławskim odpowiednikiem naszego prestiżowego warszawskiego osiedla Nova Królikarnia. Vitalia od początku była projektem, który charakteryzowała szczególnie wysoka jakość, ale w trzecim etapie wchodzimy na jeszcze wyższy poziom i będziemy oferować mieszkania, jakich nie było dotychczas w tej części Wrocławia. Tworzymy na Klecinie zieloną enklawę z własną fontanną i elegancką zabudową, która świetnie współgrać będzie z otoczeniem. Vitalia Residence to nasza wisienka na wrocławskim torcie" - powiedziała regionalna dyrektor sprzedaży i marketingu w Ronson Development Justyna Hamrol, cytowana w komunikacie.

W przedsprzedaży dostępnych jest 13 mieszkań 3-pokojowych, pięć lokali 4-pokojowych oraz dziewięć mieszkań z antresolami i tarasami, które podzielić można na od 4 do 6 pokoi. Kupujący mogą wybierać pomiędzy metrażami od 57 do 126 m2. Ceny lokali 3-pokojowych zaczynają się od 427 tys. zł.

"Bazując na doświadczeniach z poprzednich dwóch etapów, które są już właściwie wyprzedane, zdecydowaliśmy się w Vitalii Residence na układ mieszkań zaplanowany głównie z myślą o klientach poszukujących docelowego mieszkania dla swojej rodziny. Dlatego zdecydowaliśmy się na budowę lokali, które mają trzy pokoje lub więcej" - dodała Hamrol.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)