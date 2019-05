PGNiG rozpoczęło odwiert eksploatacyjny Rehman-6 w Pakistanie



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło wiercenie otworu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman w Pakistanie, podała spółka.

"Pakistan to dla nas bardzo perspektywiczny obszar działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Doceniamy tamtejsze regulacje prawne, które sprzyjają zagranicznym przedsiębiorcom, oraz wysoką jakość współpracy z miejscowymi parterami. Zapotrzebowanie pakistańskiej gospodarki na paliwo gazowe będzie rosnąć. Gwarantuje to korzystne warunki sprzedaży gazu, które zachęcają do kolejnych inwestycji w tym kraju. W tym roku planujemy rozpocząć wiercenie czterech otworów oraz włączyć do eksploatacji trzy nowe odwierty, w tym właśnie Rehman-6" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Złoże Rehman położone jest na pograniczu prowincji Sind i Beludżystan, w południowej części Pakistanu. PGNiG prowadzi tam działalność wspólnie z firmą Pakistan Petroleum Ltd. (PPL). Zgodnie z podziałem udziałów i kosztów, na PGNiG, które jest operatorem, przypada 70% wydobycia, a na PPL – 30%, podano także.

"W 2018 r. produkcja ze złóż Rehman i Rizq przypadająca na PGNiG wyniosła 230 mln m3 gazu naturalnego (200 mln m3 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy). W stosunku do 2017 r. wydobycie wzrosło o 33%" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)