Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Grupa Mercor kupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie produkcyjnym w Mirosławiu koło Płocka, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 3 mln zł netto. Grupa zawarła już umowę kredytu bankowego na sfinansowanie nabytej linii. Przeniesienie, modernizacja i montaż linii w zakładzie w Mirosławiu rozpocznie się niezwłocznie i potrwa ok. 12 miesięcy.

Linia technologiczna pozwoli grupie na dokończenie rozpoczętej inwestycji w płytę mcr Silboard i przejście od produkcji demonstracyjnej do produkcji przemysłowej tego wyrobu. Rozwój sprzedaży płyt mcr Silboard jest strategicznym kierunkiem rozwoju grupy, podano.

"Urządzenia zostały zakupione przez grupę od syndyka masy upadłości Quartec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wszemirowie. Wcześniej były one wykorzystywane do produkcji płyt elewacyjnych. Wartość rynkowa zakupionej linii technologicznej wynosiła 36 mln zł netto. Przeprowadzony audyt wskazał na bardzo dobry stan techniczny nabytych urządzeń i niski stopień ich zużycia (na poziomie 6%)" - czytamy w komunikacie.

Po finalizacji montażu zakupionej linii technologicznej grupa planuje rozwój sprzedaży płyt mcr Silboard w Polsce i na rynkach zagranicznych.

"Kupiliśmy wysokiej jakości urządzenia, które umożliwią nam produkcję płyt ogniochronnych na dużą skalę. W pełni zautomatyzowana linia technologiczna zapewni nam optymalizację produkcji. Na etapie produkcji demonstracyjnej realizowaliśmy jeden rozmiar, docelowo płyty będą produkowane w kilku wymiarach, co - obok zwiększenia skali - da nam szersze możliwości sprzedaży i indywidualizacji zamówień. Cena zakupu kompleksowej, nowoczesnej linii technologicznej jest okazyjna ze względu na nabycie jej od syndyka masy upadłości. mcr Silboard to produkt innowacyjny, będący odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku. To nasz strategiczny projekt realizowany w ostatnich latach, którego finalizacja istotnie zwiększy przewagę konkurencyjną Spółki w Polsce i na wielu rynkach zagranicznych" - powiedział prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Płyta mcr Silboard (pion zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji) ma szerokie zastosowanie do ochrony przeciwpożarowej wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych, zarówno użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów zabytkowych czy inteligentnych budynków. Zakres zastosowań płyty będzie systematycznie rozszerzany, co umożliwi jej wykorzystanie m.in. w zabezpieczeniach konstrukcji stalowych i żelbetowych, zabezpieczeniach szachtów instalacyjnych, budowie ogniochronnych obudów koryt kablowych czy budowie klap wentylacyjnych. Wykorzystanie płyt przy budowie klap wentylacyjnych daje dodatkowe możliwości rozwoju działowi wentylacji pożarowej Mercor, wskazano także.

Badania i rozwój innowacyjnej płyty mcr Silboard są dofinansowane przez NCBiR (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020) w ramach programu Demonstrator, przypomniano.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)