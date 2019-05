Zapytany w TVP, czy w Polsce powstanie baza "Fort Trump" Adam Bielan odparł, że "w tej chwili trwają prace w Kongresie Amerykańskim nad projektem budżetu na rok 2020, które muszą się zakończyć do końca września". "Komisja Sił Zbrojnych USA przyjęła projekt ustawy, w którym »wyraża poparcie dla zwiększenia trwałej obecności amerykańskich sił zbrojnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej« po to, żeby wzmocnić odstraszający efekt wobec ewentualnej rosyjskiej agresji" - podkreślił.

Jak zauważył, "Polska jest wymieniana (tam) z nazwy i słowo »rotacyjna« obecność (wojsk USA w Polsce - dop. red.) jest zamieniana w obecność »trwałą«".

Jego zdaniem, to jest "kamień milowy w naszych negocjacjach ze stroną amerykańską". "Jestem przekonany, że ten projekt zostanie przyjęty i to może oznaczać, że do końca września będziemy mieć decyzję w sprawie zwiększonej trwałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju" - powiedział Bielan. Dodał, że "to całkowicie zmienia układ geopolityczny w naszym regionie Europy".

Wicemarszałek Senatu wskazał również, że na 12 czerwca planowana jest wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Jego zdaniem, to "kolejny ważny krok w relacjach Polski ze Stanami Zjednoczonymi". "Pamiętajmy, że prezydent będzie tam po 10-miesięcznej przerwie. To się nie zdarza w relacjach Ameryki z jakimkolwiek krajem, żeby tak często jakiś przywódca gościł w Białym domu" - zauważył.

"Jednocześnie istnieje prawdopodobieństwo, że prezydent USA Donald Trump będzie gościł po raz drugi podczas swojej kadencji w Polsce 1 września" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że "Trump jeszcze nie odwiedził ważnego dla USA sąsiada, jakim jest Meksyk, a w Polsce będzie drugi raz". "To pokazuje wagę relacji Polski ze Stanami również dla Białego Domu" - ocenił Bielan.

Polska zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej, polegającej od kilku lat na rotacji bez przerw między kolejnymi zmianami. Pod koniec września ub.r. w Waszyngtonie prezydent Duda wyraził nadzieję na wspólną budowę bazy, która mogłaby nosić nazwę "Fort Trump".

