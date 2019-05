Według sondażu CBOS, udział w głosowaniu zadeklarowało 75 proc. dorosłych Polaków – nieznacznie więcej niż przed miesiącem i tylu, ilu w marcu.

W porównaniu z wynikami z kwietnia, poparcie dla PiS wzrosło o 3 proc. O 2 proc. więcej ankietowanych niż przed miesiącem zadeklarowało chęć głosowania na PO. Notowania Kukiz'15 wzrosły o 2 punkty proc., a Wiosny o 1 punkt proc.

Według sondażu progu wyborczego nie przekroczyłyby: PSL - 4 proc. głosów (bez zmian od kwietnia), SLD - 2 proc (spadek o 1 proc.) oraz KORWiN, Nowoczesna, Partia Razem i Ruch Narodowy, które uzyskały po 1 proc. poparcia.

Ponadto 11 proc. badanych nie umiało powiedzieć na kogo zagłosuje. Tym samym odsetek niezdecydowanych spadł od kwietnia o 3 proc.

Jak podkreślił CBOS, kampania wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wpłynęła na poprawę wyników dwóch najważniejszych, przodujących w sondażach partii.

"Mimo intensywnej końcówki kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego deklarowana frekwencja w wyborach do krajowego parlamentu praktycznie się nie zmieniła. Może to oznaczać, że osiągnęła, jak na obecne czasy, swój pułap, a pozostali wyborcy nie są zainteresowani polityką i udziałem w demokratycznych procedurach wyborczych" - wskazał ośrodek sondażowy.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 16-23 maja 2019 r. na liczącej 1138 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych.

