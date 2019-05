Akcjonariusze PBKM zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.



Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 25 czerwca.

"Zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 20 138 123,38 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

"Propozycja zarządu przeznaczenia zysku netto spółki za rok obrotowy 2018 r. w całości na kapitał zapasowy spółki została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą. Rekomendacja zarządu spółki w powyższym kształcie została podjęta w związku z przewidywanym zapotrzebowaniem finansowym wynikającym z prowadzonych i analizowanych inwestycji kapitałowych oraz planowanymi, w perspektywie do końca bieżącego roku, nakładami inwestycyjnymi związanymi z rozwojem działalności operacyjnej oraz badawczej" - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

W ubiegłym roku akcjonariusze PBKM zdecydowali o przeznaczeniu 4,26 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,9 zł na akcję.

PBKM) odnotował 34,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 29,33 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 20,14 mln zł wobec 25,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)