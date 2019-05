Przyspieszone wybory parlamentarne w Austrii odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. W gestii prezydenta Alexandra Van der Bellena leży mianowanie nowego kanclerza, który do tego czasu będzie stał na czele rządu przejściowego.

Przeciwko gabinetowi 33-letniego Kurza wypowiedziało się 110 parlamentarzystów, m.in. z Socjaldemokratycznej Partii Austrii (SPOe) i prawicowo-populistycznej Austriackiej Partii Wolności(FPOe), która do niedawna tworzyła koalicję rządową z Austriacką Partią Ludową (OeVP). Za rządem zagłosowało 61 deputowanych ludowców oraz 10 socjaldemokratów.

To pierwszy przypadek obalenia rządu przez parlament w historii powojennej Austrii. Kurz - najmłodszy szef rządu w Europie - stał na jego czele przez 525 dni. Tym samym stał się najkrócej urzędującym kanclerzem w odtworzonej w 1945 II Republice.

Portal dziennika "Krone Zeitung" ocenia, że Austria "wkroczyła na nowe polityczne terytorium". Agencja dpa odnotowuje z kolei wysoką temperaturę politycznego sporu nad Dunajem. Pisze, że historyczne głosowanie w Radzie Najwyższej poprzedziła ostra debata i wzajemne oskarżenia.

Przemawiając w parlamencie, Kurz utrzymywał, że jest "bardzo dumny i usatysfakcjonowany" pracą wykonaną przez jego rząd. Po wcześniejszych deklaracjach polityków SPOe i FPOe o braku poparcia dla niego zdawał sobie jednak zawczasu sprawę, że w głosowaniu ma nikłe szanse. "Nie będziemy stawiać przeszkód przed kolejnym rządem, ale wspierać go w najlepszy możliwy sposób" - deklarował.

Deputowani SPOe krytykowali kanclerza, oceniając, że ponosi odpowiedzialność za panujący obecnie w Wiedniu polityczny chaos. Szefowa tej partii Pamela Rendi-Wagner zarzucała Kurzowi, że tworzenie rządu mniejszościowego to ze strony kanclerza przejaw "nieokiełzanej, bezwstydnej żądzy władzy". Jak zaznaczyła, "w naszym kraju władza pochodzi jednak od narodu".

Koalicja rządowa OeVP i FPOe rozpadła się z powodu afery taśmowej z Ibizy, która skompromitowała polityków tej drugiej partii. Na opublikowanych na tydzień przed eurowyborami nagraniami ówczesny szef FPOe i wicekanclerz Heinz-Christian Strache obiecuje rzekomej bratanicy rosyjskiego oligarchy, że jeśli odkupi austriacki dziennik "Kronen Zeitung" i kampanią na jego łamach zapewni FPOe pierwsze miejsce w wyborach, uzyska możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w Austrii.

Po ujawnieniu skandalu "Ibizagate" kanclerz ogłosił koniec dotychczasowej koalicji z FPOe. Prezydent Austrii zaprzysiągł nowych ministrów w przejściowym rządzie. Na jego czele pozostał Kurz.Po wybuchu afery oraz końcu koalicji spadła popularność dla FPOe, która w niedzielnych eurowyborach uzyskała według prognoz ok. 17 proc. poparcia. Wygrała w nich z wynikiem ok. 35 proc. OeVP Kurza. To właśnie ludowcy są faworytami nowych wyborów.

>>> Czytaj też: Oto wyniki wyborów do europarlamentu 2019 [OFICJALNE DANE PKW]