Hiszpańskie media: po wyborach do PE wzmocniła się pozycja Sancheza

Źródło: PAP

Hiszpańskie media oceniają w środę, że niedzielne zwycięstwo socjalistów w wyborach do PE zwiększyło notowania i pozycję w UE premiera Pedra Sancheza. Ich zdaniem szef socjalistów będzie chciał wykorzystać to do obsadzenia na ważnych stanowiskach w UE swoich rodaków.