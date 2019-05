Jak poinformował w czwartek w komunikacie rzecznik prasowy Leo Express Emil Sedlarik, połączenie to będzie skomunikowane z linią autobusową z Krakowa do Lwowa na Ukrainie, które będzie obsługiwane przez nowe autobusy.

Czeski Leo Express regularne kursy z Pragi przez Katowice do Krakowa rozpoczął 20 lipca zeszłego roku, jako pierwszy dalekobieżny prywatny przewoźnik kolejowy.

Czas jazdy z Krakowa do Pragi wynosi 6 godzin 35 minut, a z Katowic do Pragi 4 godziny 42 minuty. Według przedstawicieli przewoźnika to najszybsze dostępne połączenie lądowe na tej trasie.

Połączenie jest realizowane posiadanymi przez przewoźnika pociągami Flirt, produkcji szwajcarskiej firmy Stadler Rail. Obsługą pasażerów na pokładzie zajmują się stewardzi; wśród udogodnień podróży są gniazdka, bezpłatne wifi oraz płatny catering.

Leo Express a.s. to czeski prywatny przewoźnik kolejowy i autobusowy. Firma została założona w 2010 r. i weszła na czeski rynek w listopadzie 2012 r., rozpoczynając jazdy na 364-kilometrowej trasie Praga - Bogumin. Obecnie pociągi przewoźnika jeżdżą też po Słowacji oraz - dzięki przejęciu niemieckiej firmy Locomore - także po tamtejszych torach.(PAP)

autor: Rafał Grzyb