Amica: Akwizycje są niezbędne dla realizacji strategii



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Amica ocenia, że w toku dalszej realizacji strategii HIT 2023 akwizycje są niezbędne, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski. Najciekawszymi rynkami w tym obszarze są dla spółki Hiszpania i Włochy.

"W ramach 4 lat [do końca strategii] akwizycje dystrybutorów i licencji marek są pożądane" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że najciekawsze rynki to Włochy i Hiszpania. Na tym ostatnim spółka nadal prowadzi rozmowy ws. nabycia praw do marki Fagor.

"Te akwizycje są niezbędne. Dlatego rozmawiamy z Mondragon [obecnym właścicielem marki Fagor], ale szukamy też alternatyw" - wskazał CFO Amiki.

Zastrzegł jednak, że obecnie nie są prowadzone żadne inne negocjacje i że podaż celów akwizycyjnych w Europie jest ograniczona.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)