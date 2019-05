CD Projekt nie wyklucza, że mogą pojawić przejęcia podobne do Strange New Things



Karpacz, 31.05.2019 (ISBnews) - CD Projekt nie wyklucza, że mogą pojawić się przejęcia podobne do ubiegłorocznego nabycia studia deweloperskiego Strange New Things, poinformował prezes Adam Kiciński.

"Mogą się wydarzyć takie rzeczy, jak ubiegłoroczne kupno firmy we Wrocławiu. To jest coś takiego między akwizycją a zatrudnianiem" - powiedział Kiciński podczas konferencji Wall Street Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII) w Karpaczu.

W ub.r. CD Projekt przejął wrocławskie studio deweloperskie Strange New Things. Na jego bazie CD Projekt Red, należący do CD Projekt, otworzył nowe studio - CD Projekt Red Wrocław. Miało się się ono zająć grą "Cyberpunk 2077".

"Przejęcie, żeby miało sens, musiałoby się stać częścią CD Projekt. Wrocław się świetnie zaabsorbował" - dodał prezes.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)